Open Fvg sulla discussione in seconda Commissione sul DDL Sviluppo Impresa

"Questi giorni è in discussione un pacchetto di leggi per provvedere ulteriori ristori alle categorie colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia e la revisione della legge Rilancio Impresa. Entrambe queste leggi avranno il nostro sostegno anche perché la seconda riprende numerosi temi che erano stati oggetto di nostri ordini del giorno quali: la silver economy, il potenziamento delle start up e l'open technology. Intendiamo intervenire con ulteriori emendamenti per dare ulteriore slancio a queste ed altre tematiche. Il punto fondamentale deve essere quelli di incentivare a innovare in modo da garantire maggiore sostenibilità ambientale. All'innovazione va imposto infatti un obiettivo nuovo di responsabilità e resilienza e superare il modello che vede l'innovazione come mero strumento per aumentare la produttività": così ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.