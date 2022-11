Operazione antidroga dei carabinieri in Fvg, in corso arresti e perquisizioni

E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antidroga dei carabinieri di Pordenone. I militari dell’arma stanno eseguendo una serie di misure cautelari e perquisizioni disposte dalla procura della repubblica della Destra Tagliamento. In particolare il centro dell’attività di spaccio è stato localizzato a Roveredo in piano, ma l’operazione riguarda altri comuni della regione con focus investigativo nella Destra Tagliamento ma anche e Trieste. Coinvolti una sessantina di carabinieri, con rinforzi di unità cinofile e della ricerca armi provenienti dall’Alto Adige e da Padova. Nell’operazione stanno operando anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, il personale del N.A.S. di Udine, con il supporto di un elicottero del 14°Nucleo di Belluno.