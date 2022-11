Sanità: Rojc (Pd), Governo di destra elude tema nazionale. Senatrice dem replica a presidente Fedriga

“Se l’emergenza-urgenza è un tema nazionale come dice il presidente Fedriga allora il Governo Meloni non dà le risposte che servono e lo stesso presidente Fedriga dovrebbe chiedere conto a Roma. Perché da poche ore la destra ha approvato in Parlamento una Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che riduce gli investimenti in sanità. Se invece siamo una Regione autonoma e non mancano le risorse aggiuntive dello Stato, allora il problema della sanità è in capo a chi guida il Friuli Venezia Giulia. Se poi vogliamo scaricare la responsabilità sull’uso improprio dei Pronto soccorso, vuol dire che non è stato fatto il necessario per creare servizi alternativi. Poi, è sicuramente una questione di tempo, e ci si chiede se quasi cinque anni siano pochi”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd) replica al presidente del Fvg Massimiliano Fedriga sul problema delle emergenze-urgenze, che a suo dire “è un problema nazionale”.