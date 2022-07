OPS! Onde e Perturbazioni Sonore Mittelfest si fa suono in radio Rai

Mittelfest diventa Ops!, Onde e Perturbazioni Sonore: 10 puntate radio in 4 lingue, dedicate agli Imprevisti, tema dell’edizione 2022, e un soundscape, un percorso di installazioni sonore per vivere Cividale e i suoi luoghi più tipici in modo inatteso durante il festival. Ops! è un progetto finanziato dal Bando Creatività della Regione Friuli Venezia Giulia a cui Mittelfest ha partecipato per la prima volta: “è la prosecuzione artistica della collaborazione con parte del gruppo dei curatores di Mittelyoung 2021. – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini - Hanno ideato un progetto sonoro che racconti il tema degli imprevisti intrecciandolo con la visione di GO!2025 e con la vita di Cividale attraverso le sue attività commerciali. Il risultato è un racconto radiofonico in 4 lingue e un’animazione sonora della città durante gli ultimi giorni di Mittelfest: si tratta di un altro importante tassello verso la valorizzazione della creatività under30 che il festival sostiene e che vuole far vivere in molteplici forme espressive”.

Il programma su Radio Rai FVG avrà 6 puntate originali in italiano: tra queste, due saranno tradotte in sloveno, una in friulano e in tedesco e saranno ascoltabili anche su Spotify. Le puntate in italiano di Ops! andranno in onda su Radio Rai FVG il 18, 19,2 0, 21, 22 e 25 luglio alle 14.30 e parleranno di imprevisti di luoghi, di viaggi e linguaggi, delle storie legate ai ponti del diavolo in Europa, di imprevisti del corpo, nella musica, nell’improvvisazione e nell’arte e anche gli imprevisti di scena, ovvero le figuracce degli artisti sul palco, aneddoti raccolti proprio dalla voce dei protagonisti. I testi sono di Camilla Isola, Arcangelo Costanzo, Valentina Mattiussi, ed Elena Tuan. La lettura di Marika Rainer, Guido Covazzi, Camilla Isola, Arcangelo Costanzo, Valentina Mattiussi, Elena Tuan, Vida Rucli e Aljaž Škrlep. Le traduzioni sono state curate da Guido Covazzi (friulano), Marika Rainer (tedesco) e Vida Rucli (sloveno), il montaggio è di Camilla Isola.

Le due puntate in sloveno andranno in onda il22 luglio tra le 9 e le 10 e il 26 luglio tra le 11 e le 13. Il percorso di soundscape Ops! a Cividale, invece, sarà composto da nove installazioni sonore che saranno allestite dal 28 al 31 luglio negli spazi della città: musica e parole accompagneranno chi visita Mittelfest in modo davvero imprevisto, attraverso luoghi conosciuti e caratteristici della città come il Ponte del Diavolo, ma anche bar, librerie, negozi di abbigliamento per far vivere il festival ed il senso degli Imprevisti in un’esperienza sensoriale inedita, innescando emozioni e riflessioni. Ops! è un progetto di Mittelfest finanziato dalla Regione FVG e realizzato in collaborazione con Associazione giovanile Robida, Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine, A_LAB, Slou, Studio Quadrato, Reportage PR, GO!2025.