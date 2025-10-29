Osoppo, incendio alle Ferriere Nord del Gruppo Pittini. Vigili del Fuoco in azione

Un rogo di notevoli dimensioni sta interessando dal pomeriggio le Ferriere Nord del Gruppo Pittini. L’incendio sarebbe partito da un trasformatore e si è rapidamente diffuso ad altre strutture. I Vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con molti automezzi da Udine e Tolmezzo. Non risultano feriti fra gli operai e le squadre di soccorso. Sul posto autobotti e autoscale del distaccamento di Gemona del Friuli ma anche dal comando di Pordenone. Le squadre stanno operando per circoscrivere le fiamme al solo capannone interessato erogando dai cestelli sopraelevati delle autoscale schiuma estinguente. Per far fronte all’incendio è stato richiesto anche l’intervento dell’autobotte kilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari che si sta recando ad Osoppo. Al momento non risultano persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno chiesto al sindaco di Osoppo di invitare i residenti a rimanere in casa con le finestre chiuse perché i fumi sprigionati dell’incendio potrebbero risultare nocivi.