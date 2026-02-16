Ospedali di rete declassati, medicina di prossimità in forse. Anche documento sanità Lega demolisce il piano di Riccardi

Dopo le contestazioni di chi si oppone al declassamento dell’ospedale di Tolmezzo l’assessore alla Salute Riccardi è partito lancia in resta alla volta del capoluogo carnico, dove ha detto ai sindaci che non è vero, che non c’è nessun impoverimento dell’ospedale, che anzi “non solo mantiene la sua offerta, ma la implementa con l’attività di oculistica e dermatologia.”

Sono solo parole, visto che leggendo il nuovo Atto aziendale di ASUFC – l’Azienda sanitaria del Friuli Centrale – risulta che: 1) viene tagliato il Dipartimento di Chirurgia di Tolmezzo- San Daniele, 2) viene tagliato il Dipartimento dei Servizi e dell’Emergenza di Tolmezzo- San Daniele, 3) vengono accorpate le due strutture complesse di Chirurgia di Tolmezzo e di San Daniele e ne rimane una sola 4) la Cardiologia di Tolmezzo, da struttura complessa, ovvero guidata da un primario, viene ridotta a struttura semplice, quindi, senza più primario. Mentre dall’organigramma dell’Atto aziendale non risultano nuove strutture di Oculistica e di Dermatologia a Tolmezzo.

Pare quindi sussistere una dissociazione tra gli annunci dell’assessore e la realtà documentale.

Ma un ulteriore impoverimento dell’ospedale di Tolmezzo deriva anche dall’inglobamento di tutti i suoi reparti nei Dipartimenti incentrati a Udine, per cui sarà Udine a gestire le risorse umane, tecnologiche e logistiche di Tolmezzo, che da ospedale autonomo diventa in pratica una dépendance di Udine.

Questo non lo diciamo noi, è scritto nero su bianco nel Documento Sanità elaborato dai tecnici della Lega, meglio noto come documento Cisint, dove si spiega che essendo l’organizzazione ospedaliera basata su modelli dipartimentali, l’applicazione del nuovo atto aziendale, di fatto, annulla l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli ospedali spoke.

E ciò interessa non solo Tolmezzo, ma tutto il Friuli, poiché sono aboliti tutti i dipartimenti strutturali degli ospedali spoke e creati dipartimenti aziendali unici gestiti dall’ospedale hub di Udine, dove tra l’altro si osserva un netto sbilanciamento verso la componente universitaria rispetto a quella ospedaliera.

Ma nell’ottica di sistema regionale, sempre perseguita da Riccardi, pare inevitabile che tale modello sia poi applicato anche alle Aziende sanitarie di Trieste e Pordenone, decretando di fatto il declassamento degli ospedali di rete e provocando la congestione degli l’ospedale hub, già sovraccarichi.

Adesso si capisce perché Fedriga abbia voluto tenere segreto il documento Cisint, che ha scoperto in anticipo il piano che disgrega di fatto la medicina di prossimità e accentra tutto sull’ospedale hub di Udine e in parte a quello di Trieste, consegnando il governo del Servizio sanitario regionale all’Università.

Walter Zalukar Associazione Costituzione 32