Salute: Martines (Pd), fuga pazienti, Riccardi venga in commissione

«L’aumento di cittadini del Fvg che si rivolgono a strutture sanitarie fuori regione, in particolare verso il Veneto, per ricevere le cure e prestazioni è una problematica preoccupante che va affrontata urgentemente all’interno di un confronto tra Consiglio e Giunta in modo da chiarire le strategie per il futuro assetto sanitario regionale». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Martines (Pd) che a fronte dei dati emersi dalla relazione al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali elaborata dalla Corte dei conti ha chiesto la convocazione della 3ª commissione Salute per audire l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi per illustrare gli orientamenti strategici della Giunta regionale a riguardo.

«La Corte dei conti ha sottolineato questioni di rilevanza strategica centrale per l’evoluzione del servizio sanitario di un sistema che, pur collocandosi in una fascia complessivamente adeguata di performance, presenta criticità strutturali legate alla limitata capacità di attrazione, alla persistenza di flussi di mobilità sanitaria passiva e all’assenza di funzioni di eccellenza comparabili a quelle delle regioni benchmark del nord» continua Martines che chiede dunque di affrontare in commissione le strategie che la Regione intende adottare per contrastare la mobilità sanitaria

passiva e rafforzare l’attrattività complessiva del sistema sanitario regionale; le scelte di indirizzo e di governance in relazione allo sviluppo dell’alta complessità ospedaliera e al possibile riconoscimento di strutture di eccellenza; infine il necessario equilibrio tra politiche di attrazione e potenziamento della sanità territoriale e della presa in carico delle cronicità».