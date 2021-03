Pacchi pasquali della solidarietà: 12 tonnellate e mezza di cibo distribuite da Coldiretti Fvg

Una nuova iniziativa anti-pandemia di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sono arrivate in mattinata a Codroipo e saranno distribuite già a partire da domani nelle case delle famiglie più in difficoltà del territorio regionale 12 tonnellate e mezza di generi alimentari, per un totale di 250 “pacchi della solidarietà”. L’operazione, promossa in tutta Italia da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la consegna il 29 marzo del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi, in occasione della presentazione del progetto solidale “A sostegno di chi ha più bisogno” al premier Mario Draghi.

In Fvg si procederà nei prossimi giorni con la distribuzione ai nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme alle associazioni di volontariato e alle parrocchie locali. Ogni famiglia sarà destinataria di un pacco di circa 50 chilogrammi contenente prodotti 100% made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. Un’iniziativa che vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid, ma che evidenzia anche le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano una risorsa determinante da cui ripartire.