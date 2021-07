Palchi nei parchi: due appuntamenti sabato 24 luglio per la rassegna itinerante promossa dal del Corpo forestale FVG

Doppio appuntamento per la mattinata di sabato 24 luglio con la rassegna itinerante di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. A partire dalla 9.00, nell’ambito del festival NanoValbruna, in programma l’escursione artistico-naturalistica “Non è solo camminare”, un percorso che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà alla prima tappa, Capanna Colrotondo, dove il pubblico verrà accolto dal suono incantato dell’arpa celtica di Luigina Feruglio, impegnata in un repertorio tradizionale irlandese, scozzese e gaelico. Proseguendo verso Capanna Fontanafredda si arriverà alla musicalità calda e avvolgente del violoncello di Andrea Musto, impegnato su musiche di Bach e Hindemith. Una vera e propria accompagnata da una guida d’eccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di multifunzionalità delle foreste. Alle 11.30, invece, all’ex Ospedale Militare in Val Alba – Moggio Udinese il concerto sulle origini del tango “Guardia Vieja”, a cura del gruppo Tango Tres, un progetto proposto in collaborazione con Associazione Progetto Musica - Nei Suoni Dei Luoghi e con Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Il progetto si distingue per la ricerca sul repertorio delle origini del tango, noto come ‘Vecchia Guardia’, negli stili più in voga tra il 1880 e il 1920 tra Buenos Aires e Montevideo: canzone folklorica e tanguillo andaluso, contradanza habanera e danza cubana, maxixe brasiliano, milonga criolla e candombe uruguayano, milonga campera argentina. I brani proposti sono tratti dai maggiori compositori dell’epoca. Gli arrangiamenti, tutti originali, sono elaborati dal sassofonista ed ideatore del progetto Silvio Zalambani.

La rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.palchineiparchi.it.