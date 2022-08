Palio das cjarogiules 2022…. tutto pronto a Paluzza per l’edizione numero 36

E’ pronta a partire la 36^ Edizione del “Palio das cjarogiules”… il palio di Paluzza e “golosez amor di contrade”, la gastronomia nei borghi del paese.

L’Associazione Culturale GIOVINS DI CHENTI APS con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia ed il Patrocinio della Comunità di Montagna della Carnia e del Comune di Paluzza, organizza a PALUZZA (UD) nei giorni di sabato 13 e domenica 14 agosto 2022, la 36^ Edizione del “Palio das Cjarogiules - Palio di Paluzza” e “Golosez Amor di Contrade”: Manifestazione culturale di rilevanza nazionale, volta alla divulgazione degli USI, COSTUMI e TRADIZIONI della CARNIA e del SUO POPOLO.

Questa manifestazione ha come ispirazione la storia delle genti della Carnia e vuole far conoscere agli ospiti le proprie origini. Queste origini, sono in modo rappresentativo testimoniate dalla “cjarogiule” (carro in ferro) e dalla “louge” (slitta in legno), che assemblati costituiscono il mezzo di trasporto dei tempi andati, utilizzato per trasportare legna e fieno soprattutto, ma indispensabile veicolo per il trasporto di qualsiasi altra cosa. Questo vecchio mezzo di trasporto è testimone delle fatiche di questo popolo, della sua miseria, del suo vivere da popolo sempre “conquistato”; ma anche testimone di fierezza, nobiltà d’animo e sentimenti sinceri.

Il “Palio”, vive nello scontro tra le contrade della cittadina di Paluzza e dei paesi vicini e culmina con la corsa per le vie del centro proprio con la “cjarogiule” e la “louge”, caricate con un quintale di legna; l’attesa e l’eccitazione sono altissime e sfociano in una sfida ricca di impeto, forza e agonismo.

Saranno ben 13 le contrade che si sfideranno nell’edizione 2022: LJUSSUL/TAUSIE (vincitrice dell’ultima edizione), SOMAVILE, PLACE, CENTE, PAR DAUR, VILE, GRANDUCATO DI CASALI SEGA, NAUNINE, CLEULES, SOM PRAT, SUDRI, BURSCHENSCHAFT KÖTSCHACH (Austria) e CIURCUVINT.

PROGRAMMA

La manifestazione si svolge nell’arco di due giorni.

Il sabato sera nei borghi, nelle “cortz”, si assaporano i profumi della gastronomia “carnica”, rivolta soprattutto ai piatti di origine locale e con radici lontane nel tempo. Dall’edizione 2001, la parte tipicamente dedicata alla gastronomia ha assunto la denominazione di “GOLOSEZ AMOR di CONTRADE”. La terminologia non è stata scelta a caso. I “golosez” sono le prelibatezze della cucina tipica locale, mentre “amor di contrade” vuol trasmettere l’idea dell’amore con cui nelle contrade le cuoche preparano queste pietanze. I luoghi di degustazione sono caratteristici e ci portano indietro nel tempo agli anni ‘800 facendoci rivivere momenti di storia che possiamo ricordare solo attraverso i dipinti o i vecchi manoscritti. La musica sobria accompagna la serata densa di allegria e goliardia, con nell’animo il pensiero e la speranza di poter vincere il “palio” per la propria contrada.

Lo scorrere del sabato sera, prevede dalle ore 19.00 in Piazza Grande tanta musica di ascolto con il DJ Camol. La serata è però inframezzata con eventi ed attrazioni.

Alle ore 20.00 CELTORUM IMAGO spettacolo di danza, musica e parole, ispirato al mondo celtico.

Per i più piccoli ci saranno le emozioni delle passeggiate con carrozza e cavalli con il cocchiere “Signor Rino” lungo le vie del centro.

Alle ore 21.00 si esibiranno i TRIGEMINUS i fratelli del cabaret friulano.

Di seguito verso le 23.00 la sfilata di “MISS PALIO E IL SO BIEL”, rassegna di bellezza e grazia con costumi tipici carnici. In gara le coppie rappresentanti tutte le contrade del Palio.

Alle ore 24.00 sarà proposto il “GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO con i FUOCHI D’ARTIFICIO” accompagnato da colonna sonora musicale e giochi di luce.

La domenica ancora gastronomia ed intrattenimenti.

La mattinata fin dalle ore 10.00 è dedicata al MERCATO DEL FATTO A MANO e per i più piccoli c'è tanto spazio per divertirsi con i LABORATORI CREATIVI.

Alle ore 11.00 la Messa del Palio.

All’ora di pranzo si prosegue con la gastronomia.

Dalle 15.00 intrattenimento lungo le vie del centro con gli SBANDIERATORI DI PALMANOVA.

Alle ore 17.00 il clou della manifestazione:

SFILATA e presentazione delle contrade, le gare introduttive con il Palio dei bambini, delle donne, il Palio dal “Seon” e da “Cjame”, e per finire, all’imbrunire con il “Palio das Cjarogiules” …. l’evento.

Con questa manifestazione il popolo “Carnico” vuole aprirsi e farsi conoscere attraverso le proprie tradizioni. Questo evento vuole valorizzare tutti i settori della tipicità locale: gastronomia, costumi, ricchezza del territorio, turismo, ospitalità, capacità di sintesi nel raccontarsi… e in qualche modo aprire la porta del passato per capire e riscoprire la bellezza dei tempi andati e lanciarsi con forza nel futuro con nuove idee.