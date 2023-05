Palmanova, Dolomiti e Palù esclusi dalla promozione turistica regionale Fvg. Dimenticanza o scelta mirata?

PromoTurismo Fvg si “dimentica” l’esistenza dei siti Unesco di Palmanova, Dolomiti e Palù di Livenza. Lo denuncia il Consigliere Regionale del Partito Democratico ed ex sindaco della città stellata Francesco Martines. Il 14 maggio scorso, la Regione, per mano di PromoTurismo FVG ha acquistato una campagna di inserzioni sul Corriere delle Sera. La campagna del costo non certo irrisorio era composta da 11 pagine intere e 7 mezze pagine per pubblicizzare la nostra regione con il marchio, tanto caro a Fedriga, “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Le pagine sono dedicate a città d’arte, a percorsi naturalistici, alle città balneari, ai prodotti enogastronomici, alle montagne, addirittura ai luoghi per organizzare matrimoni (Buttrio), alla laguna di Marano, ai concerti di Villa Manin. Sono presenti anche i siti Unesco di Cividale del Friuli e Aquileia. Non sono presenti però il sito naturalistico delle Dolomiti, il sito del Palù di Livenza e non troviamo neanche la città stellata di Palmanova, entrata nella lista del patrimonio mondiale Unesco il 9 luglio 2017. “Palmanova, Dolomiti e Palù, siti UNESCO regionali, sono stati esclusi. La Regione FVG decide di spendere ingenti fondi pubblici per promuovere il turismo regionale e dimentica tre dei principali luoghi d’attrazione. Proporrò subito un’interrogazione in Consiglio Regionale per capire il perché di questa esclusione e quanto sia costata questa operazione. Quanti soldi pubblici sono stati spesi per promuovere solo chi fa comodo”, commenta piccato il Consigliere Regionale del Partito Democratico Francesco Martines. Palmanova è un sito turistico con una forte potenzialità anche nel trainare verso il Friuli Venezia Giulia i flussi orientati ai paesi della vicina costa Adriatica. Nell’ultimo anno ha registrato un +36% di presenze, risultando il sito Unesco regionale con il maggiore incremento. Le città d’arte e i percorsi naturalistici, soprattutto quelli riconosciuti patrimonio dell’umanità, sono i luoghi che negli ultimi anni hanno fatto riscontrare incrementi del turismo a doppia cifra. “Chiederò a Fedriga che faccia sapere se esistano nella nostra Regione siti Unesco di serie A, che vanno in ogni caso pubblicizzati, e siti Unesco di serie B, che debbano opportunamente essere esclusi dalle strategie di marketing che PromoTurismoFVG persegue. Il sito naturalistico delle Dolomiti, il sito archeologico palafitticolo del Palù del Livenza e il sito rinascimentale di Palmanova meritano la stessa attenzione degli altri? Sarà utile che vengano resi pubblici i budget complessivi delle campagne regionali e quelli allocati a ciascuna destinazione turistica anche nel raffronto con i diversi canali di comunicazione su cui sono stati previsti gli investimenti pubblicitari e se siano state date per il futuro indicazioni a PromoTurismoFVG, affinchè nelle strategie di marketing che imposterà venga dedicata la stessa attenzione a tutte le bellezze naturali ed artistiche della nostra regione”, conclude il Consigliere Regionale del Partito Democratico.