Ufficialmente inaugurata Sapori Pro loco 2023, la festa delle tipicità del Friuli Venezia Giulia

Giunta alla ventesima edizione Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del Friuli Venezia Giulia è stata ufficialmente inaugurata a Villa Manin di Passariano di Codroipo. La manifestazione dal 20 al 21 e dal 26 al 28 maggio vedrà in campo 400 volontari di 25 Pro Loco proporre 70 specialità tipiche insieme a vini e birre artigianali del territorio. A corredo una 60ina di eventi per tutte le età (programma completo su www.saporiproloco.it) . Valter Pezzarini, presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unpli ha accolto tutti ricordando “il grande lavoro dei volontari per una grande manifestazione che di fatto apre la stagione delle sagre estive in regione. Loro ci sono con qualsiasi tempo. Grazie a tutti enti pubblici e privati per il sostegno, in primis la Regione”. Volontari come quelli della Protezione civile che insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno aiutando l’Emilia Romagna, terra e popolazione che sono state ricordate.

Antonino La Spina, presidente nazionale dell’Unpli (Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia) dopo aver ricordato che è stata aperta una sottoscrizione proprio per aiutare l’Emilia Romagna, ha sottolineato come “Sapori Pro Loco sia un format da esportare in tutta Italia visto il suo successo. Prossimamente la inseriremo nel nostro elenco nazionale delle Sagre di Qualità. Complimenti al Friuli Venezia Giulia per questo evento e alla Regione per la vicinanza al Comitato Pro Loco: una coesione che è tra le più forti in Italia”.

L’inaugurazione, conclusa con il taglio del nastro e il brindisi, ha visto l’accompagnamento musicale a cura della Filarmonica “La Prime Lûs 1812” di Bertiolo.

Da ricordare come prima dell’inaugurazione c’è stata la firma della convenzione tra Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’Associazione Nazionale Città del Vino, da parte dei rispettivi presidenti nazionali Antonino La Spina e Angelo Radica, insieme a Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unpli e Tiziano Venturini, coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Nell’occasione è stata consegnata la bandiera delle Città del Vino alle Pro Loco di Manzano e Latisana, neo aderenti all’associazione.