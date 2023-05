Palmanova su Tv Tokyo, uno dei principali canali nazionali giapponesi. Un intero programma alla città stellata e alla sua forma unica

TV Tokyo, uno dei principali canali giapponesi a copertura nazionale, ha dedicato a Palmanova un’intera trasmissione per presentare al proprio pubblico la bellezza della Fortezza UNESCO e la sua forma unica al mondo. Un viaggio partito da Venezia, visto lo stretto legame storico tra le due città, e concluso con la scoperta della città stellata. Oltre dieci minuti di immagini e interviste andate in onda all’interno del programma Nanja Korya, presentato dal famoso personaggio televisivo George Tokoro. La produzione, curata dalla M&M Mediaservices per conto di TV Tokyo, ha girato le immagini lo scorso febbraio a Palmanova. Di qualche giorno fa la messa in onda sulla tv nazionale giapponese. Il programma ha mostrato con immagini aeree e da terra le porte monumentali della città, le gallerie sotterranee di contromina, la forma delle mura difensive con bastioni, rivellini e lunette napoleoniche, Piazza Grande dall’alto dello stendardo e della bandiera, oltre ad una visione aerea della sua forma cittadina a stella a nove punte. Ad accompagnare l’inviata della trasmissione, rievocatori in abito storico e a cavallo, tra cui il maestro d’arme Roberto Battilana, cicerone della trasmissione giapponese. Silvia Savi, assessore comunale alla cultura: “Questa è una vetrina prestigiosa per la Fortezza. Non è la prima volta che abbiamo l’opportunità di mostrare in Giappone la bellezza della città stellata su un canale nazionale. Il riconoscimento UNESCO ci dà queste opportunità, promuovendo l’Italia intera, oltre che la nostra città. Ringrazio la produzione per aver scelto Palmanova. Da parte nostra il continuo impegno a rafforzare la rete di contatti stampa esteri tramite l’Ufficio Comunicazione per far conoscere la Fortezza, farne apprezzare l’unicità, valorizzarne la scoperta in un’ottica di promozione turistica continua”. TV Tokyo è una rete televisiva giapponese con sede a Tokyo, nata nel 1964 e da allora è divenuta una dei canali più seguiti in Giappone. TV Tokyo trasmette a 32 milioni di famiglie in Giappone (circa il 68 % della popolazione giapponese). Trasmette oltre a programmi culturali e istruttivi, anche programmi dedicati al divertimento, sport e notizie.