Parco CREAttivo: inaugurazione nuovi percorsi ludici ad Aquileia,

Martedì 3 dicembre alle ore 10.30 (in caso di pioggia rimandata a venerdì 13 dicembre), Maravee Projects, Comune di Aquileia e Fondazione Aquileia inaugurano il duplice ampliamento dell’originale Parco CREAttivo con due coinvolgenti eventi artistici.

Costruito nel 2023 in Via Gramsci (verso Via Grandi, vicino alla Casa dell’acqua) nell’ambito del progetto fondato sul network tra Pubblico e Privato, Arte, Impresa, alta Formazione e Territorio, ha fatto sfociare l’innovativa progettualità artistico-produttiva del progetto pluriennale CREAttivo in una concreta, tangibile e permanente opera culturale e sociale di implementazione urbanistica del territorio, per offrire alle comunità locali e ai turisti nuovi luoghi di socializzazione e inclusione.

Con l’apertura dei due nuovi percorsi artistico-esperienziali il Parco CREAttivo di Aquileia ora si presenta come una grande area verde con sentieri e piattaforme colorate attrezzate con Pannelli ludici e Tavoli da gioco impreziositi da diversi interventi musivi. Grazie alla riconferma dell’articolato team del progetto, ideato e diretto da Sabrina Zannier, prodotto da Maravee Projects / Associazione culturale Maravee con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione, la collaborazione e il contributo di Fondazione Aquileia, la collaborazione del Comune di Aquileia, della Scuola Mosaicisti del Friuli, delle aziende Legnolandia, Gervasoni e Very Wood e dallo sponsor tecnico B-Trend.

L’inaugurazione di martedì 3 dicembre, che vedrà la partecipazione delle Scuole Primarie e Secondarie di Aquileia, è una festa dell’arte e del gioco fondata sull’interazione e la diretta partecipazione dei giovani. Per sperimentare i nuovi Giochi interattivi, che dai pannelli sensoriali — destinati ai più piccoli, invitati a scoprire numeri, animali, frutti, simboli attraverso la percezione delle tessere musive che rilanciano nella contemporaneità le figure più ricorrenti degli antichi mosaici aquileiesi — si estendono nei tavoli da gioco per bimbi e adulti, dedicati invece alla scoperta dei Siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia.

Alle ore 10.30 l’attrice-autrice Claudia Contin Arlecchino elevando il proprio costume a simbolo delle diverse “tessere dell’umanità”, inscenerà una performace interattiva che nella formula del Lab coinvolgerà il pubblico in un’esperienzialità sensoriale a ridosso di sapori e profumi, quale artistica interpretazione del “Cammino Sensoriale”.

Alle ore 11.30 con i suoi funambolici freestyle Dj Tubet estenderà la festa con improvvisazioni di rima che lo annoverano tra i Rap più veloci d’Europa. Messaggero del “Cammino per l’UNESCO”, accompagnerà il pubblico in questo viaggio che supera il confine inteso come limite, fisico-geografico e ideale, per approdare al Patrimonio mondiale dell’Umanità! Attraverso i giochi “Giro UNESCO” e “Gioco dell’oca”, dove vincono coloro che per primi raggiungono tutti i Siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Dieci Siti che si possono scoprire anche attraverso i video scaricabili con QR-Code dalla Mappa interattiva presente nel Parco.

I due percorsi di CREAttivo proseguiranno il 5 dicembre nell’ambito del Convegno “Aquileia meta sostenibile” per il 26° anniversario del riconoscimento di Aquileia sito UNESCO, organizzato da Fondazione Aquileia; e poi il 14 febbraio con l’inaugurazione della Mostra a Gradisca d’Isonzo al Polo culturale di Casa Maccari.

Un progetto quindi che sfocia nel 2025 implementando l’offerta di Gorizia/Nova Gorica Capitale Europea della Cultura riaffermando la sua valenza di progetto artistico-culturale-sociale in cui la cifra ludica è quella del gioco a staffetta. Perché il duplice Cammino proposto ad Aquileia è una “corsa” al potenziamento progettuale, che attraverso il coinvolgimento sensoriale e l’estensione transnazionale ai siti Unesco inscena una squadra in cui ogni partecipante concorre al medesimo risultato: cultura, impresa, didattica e comunità patrimonio dell’umanità!