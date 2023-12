Qualche giorno fa, si è svolto l’incontro “parco urbano a Udine, una scelta possibile”, organizzato da Europa Verde Udine presso la sede sita in via Cividale, dove si è discusso di come usare il terreno della tratta storica dopo la dismissione dei passaggi a livello. All’evento sono intervenuti Vincenzo Arca ex dirigente RFI e Claudio Vicentini di Europa Verde. Presenti anche i consiglieri Andrea Di Lenardo e Matteo Mansi.

Arca ha illustrato lo stato dell’arte del nodo ferroviario di Udine, sottolineando quanto questo sia fondamentale e strategico in ottica di collegamenti europei, ha successivamente elencato le opere che porteranno ad un ammodernamento e potenziamento generale della linea esterna di Udine e che una volta completate renderanno di fatto inutile il mantenimento della linea storica. Claudio Vicentini spiega l’idea del parco urbano, dimostrandone la fattibilità attraverso esempi Italiani (Lambrate, Reinventing cities) e Mondiali (New York, Parigi). A fine presentazione prende la parola Daniele Andrian ex co-portavoce regionale ricordando che Europa Verde è favorevole ai treni e allo spostamento del trasporto da gomma a rotaia, ma che è convinta che la linea storica vada dismessa una volta completati i lavori. Molte le idee uscite nel dibattito (orti urbani, tram, ciclabili, apiari) con un’unica certezza: la dismissione è una urgenza per la cittadinanza e l’idea del parco urbano è da tutti condivisa.