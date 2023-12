Presentata mozione al Consiglio Regionale per l’adesione in qualità di soci della Regione Fvg, dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont alla “Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus” i

“A sessant’ anni di distanza dalla tragedia del Vajont, provocata dall’arroganza di un sistema economico che non ha avuto l’umiltà di ascoltare gli abitanti locali, penso sia indispensabile che la Regione FVG e i Comuni di Erto e Casso e Vajont diventino soci della “Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus”. Sarebbe un’amara ingiustizia altrimenti, che si aggiungerebbe al dramma di quella notte, che la memoria e la storia di quella vicenda emblematica di un modo inaccettabile di gestire i rapporti con l’ambiente e le comunità che vi abitano, sia affidata agli eredi della SADE, ovvero dei responsabili, ma non ai discendenti delle vittime! La Fondazione, oltre a svolgere studi e ricerche sul rischio idrogeologico e l’impatto sociale di grandi opere in montagna, si occupa anche della produzione degli opuscoli per le visite e la formazione delle guide per i visitatori del Vajont. È quindi importante che proprio coloro che anche dopo quella notte subirono pesantissime conseguenze come la discutibile deportazione quando l’ecatombe era già avvenuta, possano testimoniare e coordinare le modalità di fare memoria di quella vicenda. Come Open Sinistra FVG abbiamo deciso di formulare questa richiesta, che ci è pervenuta dal Consigliere Comunale di Erto e Casso David Pezzin e dai cittadini di Erto e Casso, nella forma di una mozione da approvare in Consiglio Regionale, che è stata firmata dai Consiglieri di opposizione. Nel presentarla siamo certi che non potrà che trovare l’approvazione di tutta l’aula quando sarà discussa.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.