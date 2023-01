Pasolini 11#22, gli ultimi appuntamenti a San Vito e Casarsa

“Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11 video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto Pasolini undici#ventidue, si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia. Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge. Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via Risorgimento a Casarsa della Delizia – paese natale del grande poeta e intellettuale – l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge. Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici brevi video realizzati da Fondazione Pordenonelegge per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il Progetto Pasolini undici#ventidue.