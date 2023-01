Concorso Baschiera Tallon, per sostenere i giovani musicisti di Pordenone e provincia

Si rinnova anche per il 2023 un’occasione importante per i giovani strumentisti della provincia di Pordenone che si dedicano alla musica classica. C’è tempo fino al 15 gennaio per iscriversi alla 14.edizione del concorso promosso dalla cittadina Fondazione “Pia Baschiera – Arrigo Tallon”, nato nel 2005 su iniziativa di Paola Boranga, allora presidente, che nel perseguire la finalità testamentarie di Pia Baschiera e Arrigo Tallon, ossia lo sviluppo dell’educazione artistica e musicale dei giovani, ritenne di destinare dei fondi utili alla loro formazione nell’affrontare il non facile percorso di studio della musica classica.

Da sempre organizzato da due docenti allievi di Pia Baschiera Tallon, Fiorella Mattiuzzo e Gianni Della Libera, e sostenuto con convinzione dall’attuale presidente della Fondazione Fulvia Mellina, il concorso- che prevede premi in denaro sia per i finalisti che per i vincitori e che negli anni osserva l’alternanza delle varie specialità strumentali – è dedicato quest’anno ai giovani allievi di pianoforte (per i nati dal 2009 in poi) e strumenti ad arco (per i nati dal 2004 al 2008). La commissione che giudicherà le prove è formata oltre che da Mattiuzzo e Dalla Libera da Domenico Mason, Riccardo Pes, Annamaria Domini e Matteo Andri

Il concorso si svolgerà in due fasi e in entrambe le occasioni sarà aperto al pubblico: una prima prova preliminare per la classe di pianoforte si terrà la mattina di domenica 12 febbraio in villa “Baschiera-Tallon” (in via Oberdan a Pordenone), mentre la classe di strumenti ad arco la sosterrà nel pomeriggio dello stesso giorno. Una seconda prova – concerto finale avrà luogo domenica 26 febbraio alle 10 nella sala della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone.

Nel 2022 i vincitori sono stati Simone Pagotto nella sezione chitarra mentre i pianisti Filippo Alberto Rosso e Matteo Perlin, premiati ex-aequo, si sono imposti nella sezione pianoforte e nello speciale Premio “Pia Baschiera”.

Per tutti i dettagli e iscrizioni: www.fondazionebaschieratallon.it