Trieste: Sabina Guzzanti arriva al Teatro Bobbio con il suo nuovo spettacolo, “Le verdi colline dell’Africa”

Sabina Guzzanti arriva al Teatro Bobbio con il suo nuovo spettacolo, “Le verdi colline dell’Africa”, un personalissimo tributo al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Premio Nobel Peter Handke. L’imperdibile appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 20.30, in data unica, come Evento Speciale della Stagione 2022/2023 del Teatro La Contrada. Scritto nel 1966, “Insulti al pubblico” è uno dei primi lavori per la scena di Handke ed è diventato subito un classico del teatro contemporaneo. Provocatorio e dissacrante, il testo non racconta deliberatamente nulla. Infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che, ispirandosi al testo di Handke, prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti, accompagnata da uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiani: Giorgio Tirabassi, diventato famosissimo tra gli interpreti della serie “Distretto di polizia” e già protagonista sul grande schermo di film come “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti. Attraverso un gioco metateatrale, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi

scritto e diretto da Sabina Guzzanti

aiuto regia Gabriele Paolocà

sound design Gianluca Meda

light design Giovanni Garbo

macchinista di scena Raffaele Basile

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro (Via del Ghirlandaio, 12 • tel. 040.390613/948471), presso TicketPoint (Corso Italia, 6/c • tel. 040.3498276), sulla App gratuita della Contrada e on line sui siti contrada.it e vivaticket.it.