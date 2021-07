Patto per l’autonomia, Moretuzzo: «La Giunta si attivi sulla scuola, le risorse ci sono»

«Il ritorno in classe a settembre deve essere assicurato. Si affrontino con urgenza le numerose criticità che riguardano il mondo della scuola superando una fase di emergenza che è durata fin troppo a lungo». Il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, sollecita nuovamente la Giunta Fedriga a darsi immediatamente da fare per la scuola dopo che oggi (7 luglio, ndr), sulla stampa locale, i presidenti dei Consigli di istituto del Friuli-Venezia Giulia hanno chiesto al presidente della Regione e agli assessori competenti una ripresa delle lezioni sicura, efficace, senza altri rallentamenti, viste le troppe incertezze esistenti.

Come denunciano gli addetti ai lavori, «i problemi sono esattamente gli stessi di un anno fa e riguardano principalmente i trasporti pubblici e la definizione degli organici», osserva Moretuzzo. Ancora una volta, «alla scuola non è stata riservata la giusta attenzione». Lo dimostra anche l’assestamento di bilancio presentato dall’esecutivo regionale, attualmente oggetto di esame dei consiglieri regionali nelle Commissioni prima della discussione in Aula a fine mese. «A fronte delle tante criticità, è necessario intervenire in sede di assestamento di bilancio per individuare le risorse necessarie a garantire il ritorno in classe in sicurezza – conclude il capogruppo del Patto per l’Autonomia –. L’impatto su studentesse e studenti è già stato molto forte, dobbiamo scongiurare il rischio di conseguenze ancora più pesanti sulle giovani generazioni».