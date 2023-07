Pd: da lunedì prossimo 24 luglio parte il percorso congressuale in Fvg

“Parte ufficialmente il percorso congressuale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Si rinnoveranno a settembre il Segretario e l’Assemblea regionale del PD Fvg, i quattro segretari delle Federazioni provinciali e oltre cento circoli territoriali. Dal 24 luglio gli aspiranti candidati segretari potranno presentare i propri documenti programmatici mentre per il deposito delle candidature ufficiali c’è tempo fino ai primi di settembre. Al congresso, potranno votare anche i nuovi iscritti entro il prossimo 21 agosto”. Lo rende noto il presidente della Commissione congressuale regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri.

Spitaleri informa inoltre che “andrà a congresso anche il PD della città di Udine, ora guidato da Rudi Buset, per consolidare il successo elettorale del sindaco De Toni e, in vista di una ricostruzione dell’organizzazione giovanile, lo stesso percorso riguarderà i Giovani democratici del Fvg, finora guidati dal dimissionario segretario regionale Morgan Baliviera”.

“Sono stati scanditi tempi e modalità che porteranno tutte le iscritte e iscritti vecchi e nuovi – spiega Spitaleri – a partecipare a quello che oggi rappresenta un vero e proprio percorso di riscossa dopo gli ultimi appuntamenti elettorali. Il mese di agosto – ricorda il presidente della commissione dem – è un tempo privilegiato per incontri anche informali dove prepararci al congresso vero e proprio, ad esempio nelle nostre feste dell’Unità”.

“Abbiamo bisogno di costruire una forte presenza territoriale e una capacità di programma – aggiunge Spitaleri – per passare dall’opposizione all’alternativa a questa destra regionale che disperde in mille rivoli il ricco assestamento fatto con le tasse dei cittadini e delle imprese di questa regione”.