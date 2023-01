PD E Terzo Polo: a propositodi stampelle….

Apprendo dalla stampa che secondo la segretaria del Pd di Trieste Caterina Conti io e i colleghi entrati nel Terzo polo saremmo la quarta stampella del centrodestra. Così apre un suo lapidario commento Walter Zalukar recentemente traghettato dal gruppo misto al neo costituito Polo Liberale che si è affrancato ai calendiani. “Non mi sembra che i motivi alla base della mia entrata in Azione di Calenda possano suffragare neppure lontanamente una tale ipotesi, spiega Zalukar. Ma se parliamo di stampelle forse bisognerebbe ricordare che nell’ultimo quinquennio l’opposizione del PD in tema di sanità è stata piuttosto assente, forse non una vera e propria stampella al governo regionale ma poco ci manca. E visto che sono abituato a parlare con fatti concreti piuttosto che con ipotesi astratte, ricordo che il mio ordine del giorno presentato il 16 dicembre scorso in Consiglio regionale per il ripristino delle Centrali operative 118 su base provinciale è stato bocciato oltre che dalla centro destra al completo anche dal PD, confermando di non volere il ritorno del 118 a Trieste. A onore del vero un consigliere del PD si è dissociato e ha votato SI, Francesco Russo, a cui va dato il merito di tenere più per la salute e la sicurezza dei cittadini, anziché fare da stampella all’Assessore alla Salute”.