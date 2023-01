Regionali Fvg, annunciata corsa a quattro….. per ora.

Alle regionali del Fvg del prossimo 2 e 3 aprile, dello schieramento di centrosinistra a sostegno del candidato presidente Massimo Moretuzzo farà parte anche il Movimento cinque stelle. Come era nelle previsioni, anche se qualche mal di pancia era presente, lo ha deciso l’assemblea degli iscritti del movimento venerdì sera con il solito confronto telematico. All’accordo non ha fatto mancare il suo appoggio anche con il presidente pentastellato Giuseppe Conte: “Pur nelle comprensive diversità e considerazioni politiche – si legge in una nota diffusa al termine del confronto cui hanno partecipato circa 150 iscritti – l’assemblea ha dato conferma della linearità del percorso effettuato in queste settimane che ha visti impegnati il coordinatore regionale Luca Sut e tutti i consiglieri regionali”. “La presenza del MoVimento 5 Stelle nei tavoli di coalizione -prosegue la nota- sarà garanzia dei punti programmatici che abbiamo reso noto da dicembre e condiviso con i nostri iscritti e su cui abbiamo avuto il placet dalle altre forze politiche che sosterranno con noi il candidato presidente Moretuzzo”. Lo stesso presidente Giuseppe Conte e il senatore Stefano Patuanelli, si legge in una nota pentastellata, costantemente tenuti informati e aggiornati su tutti i passaggi intrapresi, hanno condiviso il percorso verso l’accordo programmatico con le forze progressiste della coalizione. Al termine dell’assemblea è stato ribadito come il MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia è sempre rimasto coerente con i propri principi e programmi e lo sarà anche in questa campagna elettorale con la consapevolezza di essere una delle forze politiche principali di questa Regione, lavorando per costruire un nuovo Friuli Venezia Giulia. Su altri fronti, in attesa che l’ex senatore Alessandro Maran sciolga la riserva per una sua candidatura per il terzo polo di Azione e Italia viva, si è saputo che ci sarebbe un quarta candidato sotto il simbolo “Insieme liberi”, almeno così di evince da alcuni post sui social. Si tratterebbe di una formazione che mette assieme Ancora Italia, Italexit e Movimento 3v, più i Gilet arancioni, il Popolo per la famiglia, tutte formazioni più o meno numerose della galassia nata sull’onda della protesta contro il green pass. Come è invece noto è da tempo ufficializzata la corsa per la carica quella del presidente uscente Massimiliano Fedriga, sostenuto da tutto il centrodestra.