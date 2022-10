Pd Fvg: L’assemblea del partito, non un congresso, sceglierà il nuovo segretario regionale

“Nelle Regioni che vanno al voto i congressi regionali sono rinviati a dopo il voto. È la chiarificazione giunta dal coordinatore della Segreteria nazionale Marco Meloni proprio in apertura dell’assemblea. Apparentemente un colpo di scena ma in effetti una linea nazionale che si applica anche al Friuli Venezia Giulia, coerente con lo Statuto”. Lo riferisce in una nota la presidente dell’assemblea regionale Pd Tamara Blazina, al termine della riunione dell’organismo del Pd. La riunione si è tenuta oggi a Palmanova. La presidente ha svolto una breve analisi della situazione nazionale, anche “alla luce dell’elezione dei presidenti delle Camere, un postfascista e un integralista” e ha ribadito che “il Paese ha bisogno di noi”, auspicando “un congresso vero, serio, che riposizioni il Pd, delinei la sua identità e chiarisca a chi ci rivolgiamo”. “Ora la responsabilità di scegliere un nuovo segretario – ha precisato Blazina – è rimessa alla saggezza dell’assemblea. Confido che il tempo che ci siamo dati serva a individuare la persona più attrezzata e capace, sotto tutti i punti di vista, per affrontare una sfida difficile ma non impossibile”. “Dobbiamo mettere subito il partito nelle condizioni di affrontare la campagna elettorale, per cui – ha aggiunto la dirigente – conto sull’apporto costruttivo di tutti e sull’unità”. “Nel corso dei circa trenta interventi che sono seguiti – ha riferito Blazina – sono emersi temi su cui focalizzare l’attenzione, dalla scuola alla sanità alle sane politiche per le imprese, ma soprattutto l’esigenza di dare rapidamente un nuovo impulso alla proposta politica e quindi un segretario”. Il segretario uscente Shaurli ha invitato a “costruire una comunità più forte e più coesa, una comunità politica vera, cui continuerò a portare tutto il mio contributo”. È stato ribadito, a cominciare dal consigliere Roberto Cosolini, l’appello a “mettere in campo un’iniziativa politica per costruire alleanze”, che per il segretario provinciale di Gorizia Diego Moretti devono essere “le più larghe possibili”. Tra le richieste emerse quella, formulata anche dalla consigliera Da Giau, di una “maggiore condivisione e apertura, dando forza alla presenza dei circoli”, ripresa successivamente dal segretario provinciale di Udine Roberto Pascolat e da una proposta di Paolo Coppola riguardo il coinvolgimento dei territori per la scelta del segretario. L’assemblea si è conclusa con l’approvazione di un ordine del giorno che prevede la predisposizione delle modalità per la presentazione delle candidature, il coinvolgimento delle assemblee provinciali sui temi programmatici e la riconvocazione per eleggere il nuovo segretario il 29 ottobre.