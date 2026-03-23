Pellegrino (Aavs): vittoria del no è difesa della Costituzione

“La vittoria del NO è un grande risultato frutto della mobilitazione di migliaia di compagne e compagni che hanno lavorato incessantemente per settimane per colmare un gap che sembrava profondo e che rischiava di mettere la nostra Costituzione in balia di un Governo liberticida.”

Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, in merito ai risultati occorsi del referendum sulla giustizia.

“Un esito politico dirompente contro chi, con grande spavalderia, voleva piegare la nostra Carta fondamentale e ridurre il potere giudiziario ai voleri dell’esecutivo. Ringrazio le tante e i tanti italiani che hanno serrato le fila e con grande responsabilità si sono recati alle urne per dire a gran voce NO a una riforma che nulla dava e molto, troppo, toglieva alla collettività. Mi auguro che dopo le dichiarazioni del presidente del Senato, il quale attribuiva valenza politica a questo referendum solo nel caso l’affluenza avesse superato il cinquanta per cento, il Governo rimetta immediatamente nelle mani del Capo dello Stato, che ringrazio per il suo difficile compito, il proprio mandato e che si torni quanto prima alle urne, così da permettere alle italiane e italiani di compiere quel cambio di rotta che un Paese come l’Italia merita e che da troppo tempo le viene negato.” conclude Pellegrino.