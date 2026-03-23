Referendum: Conti (Pd), messaggio forte e indicazione di metodo

“Un messaggio forte e inequivocabile. I cittadini hanno risposto nel merito e hanno detto No a una riforma sbagliata, inutile e dannosa per il suo impianto ideologico. Un paese che si mobilita e vuole contare con il voto è il segno che siamo una democrazia dalle radici profonde. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa mobilitazione assieme a larghi strati di società civile, con cui dobbiamo mantenere aperto il dialogo. Questo referendum è anche un’indicazione di metodo. La battaglia per la Costituzione ci ha unito e messo in sintonia con il Paese dando un’indicazione di voto chiara e credibile. Siamo molto soddisfatti del voto nelle province di Trieste e Gorizia”. Lo afferma la segretaria regionale del Pd fvg Caterina Conti, commentando i risultati del voto al referendum costituzionale.