Referendum: Moretti (Pd), ha vinto il merito, evitata brutta riforma

«Ha vinto il merito della questione e il forte significato politico del referendum. È stato sconfitto chi ha voluto impostare la campagna referendaria in maniera ideologica contro la magistratura e il centrosinistra. Va detto che il voto di oggi non è direttamente trasferibile a livello politico nazionale o regionale, è un primo segnale, ma possiamo dirci soddisfatti di aver evitato una brutta modifica alla Costituzione, che aveva un significato esclusivamente punitivo». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando i risultati del referendum sulla giustizia.

Il capogruppo dem si dice inoltre «soddisfatto dell’impegno di tutti, di quello dei volontari, dei colleghi e delle colleghe di Gruppo che si sono spesi personalmente insieme al Partito» e inoltre, «soddisfatto personalmente del risultato nell’area giuliano-isontina dove il no prevale. Adesso inizia il lavoro di allargamento della coalizione e di rafforzamento della presenza sul territorio per cambiare questo governo regionale».