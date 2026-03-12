Pensionati tartassati, domani a Pasian di Prato convegno del sindacato Spi Cgil

I più tartassati in Europa. Questa, per lo Spi Cgil, la situazione dei pensionati italiani nei confronti del fisco, se raffrontata al quadro dei principali Paesi Ue. Al tema è dedicato il dibattito che si terrà dalle 14.15 di domani, venerdì 13 marzo, al centro congressi dell’Enaip di Pasian di Prato, alle porte di Udine.

Interverranno l’onorevole Maria Cecilia Guerra, deputata e componente della commissione bilancio della Camera, Lorenzo Mazzoli, responsabile del dipartimento previdenziale dello Spi nazionale, e il segretario generale dello Spi Cgil Friuli Venezia Giulia Renato Bressan, che terrà l’intervento conclusivo. A presiedere e coordinare l’incontro sarà Natalino Giacomini, segretario dello Spi Cgil Udine.