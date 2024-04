Per il via al Palio la prima volta di radio Magica sul palco del Palamostre

Si alza il sipario sulla 53a edizione del Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, come sempre organizzato da Teatro Club. Domani, 28 aprile, alle 18 al Palamostre, il via alla più longeva manifestazione di teatro giovanile in Italia sarà all’insegna di una novità assoluta: la partecipazione, per la prima volta, di Radio Magica Academy. I ragazzi e le ragazze dell’accademia culturale post-diploma che si pone l’obiettivo di permettere a giovani adulti con disabilità di proseguire gli studi accompagnati da docenti e educatori esperti in metodologie didattiche inclusive, saranno impegnati sul palco con “Girondolando”.

Secondo spettacolo in scena sarà poi “Gli scemi di Kulyenchikev” della compagnia “La carica dei sei e uno” formata dagli studenti e dalle studentesse dell’Isis Deganutti di Udine.

Tanti i gruppi partecipanti all’edizione 2024 del Palio che si alterneranno fino al 24 maggio, con gli spettacoli che inizieranno tutti alle 20.15 (ingresso in sala alle 20) ad eccezione della domenica quando il sipario si alzerà invece alle 18 (ingresso in sala 17.45).

Dopo il debutto, il prossimo appuntamento è per martedì 30 aprile (alle 20.15) con la partecipazione del Laboratorio teatrale e musicale dell’Isis Manzini di San Daniele (“Dissocia, il paese del tempo perduto”) e con Dblive Progetto Multirealtà dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine (“Sogni e conigli”). La settimana prosegue poi venerdì 3 maggio (sempre alle 20.15) con “Pazzi da (s)legare” della Compagnia della Cornoventraglia dell’Isis D’Aronco di Gemona e con “Rivoluzione, rivoluzione!” de “I Mattiammazzo” del liceo scientifico Marinelli di Udine.

I biglietti si possono acquistare al Teatro Palamostre in piazzale Paolo Diacono 21 (0432 506925, biglietteria@cssudine.it), dal lunedì al sabato dalle 17:30 alle 19:30, oppure un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni possono essere richieste anche al Teatro Club Udine scrivendo a info@teatroclubudine.it o telefonando al 327 001 0477.