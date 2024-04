International Jazz day, musica dal vivo e al cinema per Controtempo

Anche quest’anno, Circolo Controtempo, punto di riferimento per il jazz in Friuli Venezia Giulia e non solo, in attesa di avviare la sua programmazione che prevede festival ed eventi in vari format attesi in tutto il territorio regionale, si unisce all’International Jazz Day, che martedì 30 aprile vedrà mobilitarsi in tutto il mondo artisti e appassionati per mettere in risalto l’importanza della musica jazz nella nostra società, ma anche per trasformare le strade e le piazze in un palcoscenico globale di armonia e ritmo. E per sottolineare sempre più lo spirito transfrontaliero e senza confini con il quale da anni opera, Controtempo ha scelto di festeggiare il Jazz day con il sassofonista sloveno Boštjan Simon, che martedì sarà alle 21 all’Arci Gong di Gorizia (ingresso libero) e portando con il Kinemax sul grande schermo il docu-film “Berchidda live ”, viaggio nel celebre festival ideato da Paolo Fresu, in programma giovedì 2 maggio alle 20.30 nel palazzo del cinema di Gorizia (ingresso a 5 euro, info: https://www.kinemax.it)

Boštjan Simon, al sax ed effetti elettronici, porterà sul palco il suo progetto “Fermented Reality”, nel quale esplora la fusione di suoni acustici ed elettronici provenienti dal sassofono e dal sintetizzatore modulare. Le chiavi percussive del sassofono vengono amplificate e processate da effetti esterni, mentre il nuovo modulo interattivo sperimentale Octosens consente di attivare gli oscillatori nel sistema modulare. L’interazione tra queste diverse possibilità crea un gioco intrigante, esplorando l’accoppiamento e il disaccoppiamento elettroacustico di suoni eterogenei. E il freddo oggetto del sassofono prende vita in un processo di “fermentazione” creativa, simile a un’anaerobica trasformazione capace di offrire un’esperienza musicale incomparabile.

“Berchidda live” – un viaggio nell’archivio “Time in Jazz”

(di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi, raccoglie ed elabora più di 1.500 ore di materiali d’archivio girati in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di “Time in Jazz”, il celebre festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda, in Sardegna. Mellara, Rossi e Cabiddu impastano questi materiali filmici in gran parte inediti per comporre un trascinante film-concerto lungo quasi 40 anni, un intreccio di musica e luoghi, di emozioni e memorie. Un’esperienza cinematografica e musicale unica, una testimonianza preziosa.