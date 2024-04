Sanità Pordenone, Perricone (UGL) ” Personale Asfo allo stremo delle forze, si intervenga urgentemente”

Preoccupazione, è questo il sentimento in cui versa la Ugl Salute di Pordenone dichiara in una nota il Segretario Regionale Giuseppe Perricone aggiungendo ” Il quasi completamento del nuovo ospedale è solamente uno specchietto delle allodole per la classe politica regionale e i vertici aziendali Asfo, la realtà è ben diversa da quella dipinta, il personale del comparto è ormai allo stremo delle forze e costretto a lavorare in condizioni a dir poco precarie”.

Il sindacalista continua “133.000 sono le ore di straordinario puro lavorate dagli operatori nel 2023 sono un dato enorme che evidenzia come abbiamo sempre contestato una

carenza cronica di personale ma soprattutto che nn sono state attuate in modo rapido le procedure per arginare questa gravissima criticità. Apprendiamo inoltre con sconcerto dell’ormai prossima esternalizzazzione dei centri prelievi del pordenonese ,una follia pura che andrà a ricadere sulle spalle dei cittadini per favorire ancora una volta ad un costo esorbitante i privati. Per non parlare poi della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli operatori del 118, con le perdite di acqua che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio del 25 aprile con la dichiarazione di temporanea inagibilità dei locali”. Non possiamo più permetterci di assistere a questa deriva inermi e laddove ancora le nostre richieste rimarranno inascoltate saremo pronti a mettere in atto tutte le iniziative a tutela di operatori e cittadini conclude Perricone.