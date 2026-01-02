Per servizi sociali Comuni master gratuito dell’Ateneo di Udine

Un master gratuito rivolto ad assistenti sociali, educatori e psicologi dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali (Ats) impegnati, in particolare, nell’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps). È il master in “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale” attivato dall’Università di Udine. L’obiettivo è ampliare le competenze del personale dei servizi sociali impegnati nelle politiche di contrasto alla povertà e in quelle rivolte all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie. La domanda d’ammissione va presentata online (https://www.uniud.it/it/masterats) entro le 12 del 20 gennaio. Venti gli iscritti massimi previsti.

Il master, di primo livello, terminerà a gennaio 2027. Comprende 400 ore di attività didattica, l’80% in presenza e il 20% online, articolate in lezioni, laboratori e project work. Il percorso formativo rientra nel Piano nazionale di inclusione e lotta alla povertà che lo finanzia con il contributo dell’Unione Europea.