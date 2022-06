Performance di assistenza domiciliare in Fvg. Liguori (Cittadini): «troppi i dati mancanti»

«I dati annunciati dalla Scuola Sant’Anna pochi giorni fa hanno dimostrato a tutti le gravi criticità del nostro sistema della salute. Ma ciò che è balzato agli occhi, da quel monitoraggio, è che molto altro non è stato nemmeno comunicato. Una mancanza di cui non si conoscono le ragioni e che lo stesso direttore di Arcs, Joseph Polimeni, ha detto di voler indagare. Ad esempio, la Regione non ha trasmesso al Sant’Anna i dati relativi agli indicatori che forniscono informazioni sull’offerta di assistenza domiciliare, differenziata per livelli di intensità assistenziale. Penso ai dati relativi al numero degli anziani assistiti con le cure domiciliari, la percentuale di accessi domiciliari nelle giornate di sabato domenica e nei festivi, la percentuale di dimissioni da ospedale a domicilio di ultra 75enni con almeno un accesso domiciliare entro 2 giorni dalle dimissioni, la percentuale della presa in carico degli over 65 in cure domiciliari: tutti aspetti centrali di una tematica che riguarda direttamente la vita di moltissime persone». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, sulla replica dell’assessore all’interrogazione relativa alle performance del nostro sistema sanitario rispetto all’assistenza territoriale, analizzate dalla Scuola Sant’Anna di Pisa. «L’offerta e l’utilizzo dell’assistenza domiciliare hanno un ruolo importante nelle scelte degli interventi da mettere in campo con il PNRR – conclude – per migliorare le cure delle persone non autosufficienti e fragili».