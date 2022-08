Piancavallo senza guardia medica a ferragosto. Centis (cittadini): «trovare una soluzione»

«Chiediamo con urgenza l’individuazione di un sostituto del professionista assente, in modo da garantire la presenza di un medico di Guardia medica anche nella giornata di Ferragosto, quando Piancavallo si riempirà ancor di più di turisti e famiglie: purtroppo i piccoli incidenti possono capitare e una località del genere, affollata soprattutto d’estate, non può non offrire questo servizio». Così il consigliere regionale dei Cittadini, Tiziano Centis, nel commentare l’assenza di un medico di Continuità Assistenziale nel comprensorio turistico avianese nel giorno di Ferragosto e nelle giornate del 18/23/24/28 agosto. «Siamo consapevoli delle difficoltà nel reperimento di personale, ma i villeggianti, come le famiglie con bambini e gli anziani, devono potersi sentire sicuri nel vivere la loro vacanza, che sia al mare o in montagna – aggiunge il capogruppo Centis -: nel mese di agosto la presenza della Guardia medica, figura principale nel primo intervento, deve essere garantita ogni giorno, senza alcuna eccezione; anche perché i tempi per raggiungere in ambulanza il centro montano, in considerazione della distanza e difficoltà logistiche, sono non certo brevi».