Piano Mattei, cosa ne pensa l’Africa? Sabato dibattito promosso dal Cevi

Il Piano Mattei torna al centro del dibattito con una giornata di studio e tavola rotonda organizzata dal Centro di Volontariato Internazionale (CeVi). L’appuntamento è per sabato 14 marzo 2026, a partire dalle 9, in Confindustria Udine, nel centro congressi di Torre di Santa Maria (ingresso da via Zanon 24).

L’incontro affronterà domande che il dibattito italiano tende a eludere: cosa pensano davvero i governi e le società civili africane del Piano Mattei? L’Africa è trattata come partner o come destinatario passivo? E se l’Africa diventasse soggetto del proprio sviluppo, l’Europa sarebbe pronta a rinunciare ai vantaggi che trae dall’attuale squilibrio? Domande tutt’altro che astratte per il Friuli Venezia Giulia, regione che con l’Africa ha legami di lungo corso nel campo dalla cooperazione, nelle relazioni economiche e nella ricerca.

Molte le presenze di spicco, tra le quali quella di Jean-Léonard Touadi, politico e saggista di origini congolesi, primo parlamentare di colore nella storia italiana, dell’imprenditore friulano Piero Petrucco e di Marco Rusconi, direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics). «Obiettivo della giornata – afferma Marco Iob del Cevi – confrontarci con voci autorevoli che portino anche il punto di vista africano nel dibattito sul Piano Mattei e sulle sue potenzialità su entrambi i fronti». Un’esigenza, questa, sulla quale pone con forza l’accento Touadi: «Finché i leader africani vengono informati anziché consultati, il Piano Mattei rischia di riprodurre gli stessi schemi del passato con un nome nuovo. E se l’Italia si candida a hub energetico del Mediterraneo, è opportuno e doveroso chiedersi cosa porta l’Italia in Africa oltre all’interesse per le risorse di quel continente».

PIANO MATTEI CONTESTO, OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

Udine – sabato 14 marzo 2026, ore 9-13

TORRE SANTA MARIA (via Zanon 24)

Ore 9.15 – Sessione introduttiva

Jean-Léonard Touadi porterà la prospettiva dei governi e delle società civili africane sul Piano Mattei, una voce spesso assente dal dibattito italiano.

Johnson Uchenna Ozioko, professore di Filosofia delle religioni alla Pontificia Università Urbaniana, interrogherà il linguaggio con cui l’Europa descrive l’Africa e costruisce le proprie politiche, a partire dalla filosofia Ubuntu.

Ore 10.20 – Tavola rotonda “Luci ed ombre del Piano Mattei”

Interverranno Giovanni Putoto (Cuamm Medici con l’Africa), Marco Iob (CeVI), Piero Petrucco (imprenditore, vicepresidente nazionale Ance Confindustria), i già citati Touadi e Ozioko, e Marco Rusconi, direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), la cui presenza porterà al tavolo il punto di vista istituzionale nazionale sul Piano Mattei.

Dalle 12 alle 13 dibattito aperto al pubblico.

Moderatore Umberto Marin (TimeForAfrica Odv).

Chi organizza

L’evento è organizzato dal Centro di Volontariato Internazionale (CeVi) Odv in collaborazione con TimeForAfrica Odv, Medici con l’Africa Cuamm e Università degli Studi di Trieste, nell’ambito del festival RenContres, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 16/2014), con il patrocinio di Confindustria Udine.