Piano nazionale di ripresa e resilienza, Centis (Cittadini): “la Regione non perda questa occasione per finanziare la messa in sicurezza della pontebbana”

Durante l’illustrazione delle schede programmatiche regionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Consigliere regionale dei Cittadini Tiziano Centis è intervenuto per chiedere a gran voce la messa in sicurezza della SS13 Pontebbana.

“Visto che - ha detto Centis intervenendo in Commissione - nel piano si prevendono “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale statale in gestione regionale”, questa è l’occasione che aspettavamo per mettere in sicurezza una volta per tutte in maniera completa la Pontebbana, che ancora oggi soffre di alcuni nodi irrisolti, come quello di Casarsa della Delizia. Per la sua messa in sicurezza il Consiglio regionale ha già preso un impegno approvando una mozione a prima firma del sottoscritto, oltre due anni fa. Non dobbiamo perdere questa grande occasione di rispettare l’impegno preso con i cittadini e risolvere una volta per tutte i suoi gravi problemi di sicurezza, di difficoltà negli spostamenti a causa del traffico e, non ultimo, con l’inquinamento ed i problemi di salute che ne possono derivare”.