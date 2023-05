Piccoli ospedali, i comitati in difesa della sanità territoriale incontrano la consigliera Simona Liguori (Civica Fvg)

A seguito del discorso programmatico riguardante anche la sanità rilasciato nei giorni scorsi in Consiglio regionale dal Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, si sono riuniti a Cividale i Comitati di Cividale, Gemona, Maniago, Sacile, Valli del Natisone in difesa degli ospedali del territorio. All’incontro ha partecipato anche la Consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori, che ha ascoltato e fatto proprie le innumerevoli e giustificate preoccupazioni evidenziate nei territori da molti cittadini. Tra le criticità, la più urgente è il bisogno di un’equità di accesso ai servizi sanitari regionali per le migliaia di persone che risiedono nelle zone periferiche e montane della nostra Regione.

“Dalla riunione – ha detto Simona Liguori – è emerso innanzitutto che lo stato “di salute” dei comitati è molto buono, ovvero che tutte queste ammirevoli persone sono pronte a proseguire la battaglia politica per la tutela della salute dei loro territori. Da parte mia ho condiviso tale esigenza, impegnandomi a continuare a rappresentare le loro istanze nelle aule del Consiglio regionale. In particolare, i comitati hanno posto l’accento sull’importanza dell’ascolto dei territori, sull’auspicabile convocazione degli stati generali della sanità regionale e, soprattutto, sull’annosa questione delle liste d’attesa e sul ruolo fondamentale dei piccoli ospedali per ridurle”.