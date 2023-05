Territori e Quartieri: un nuovo format a Spazio35. Tre incontri per conoscere meglio la città e la regione

Dal 18 al 30 maggio l’Associazione Constraint in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) della Provincia di Udine, Time for Africa, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e con il contributo di BancaTer, organizza tre incontri finalizzati alla conoscenza dei quartieri di Udine, alla rigenerazione urbana ed alle storie nascoste in Friuli Venezia Giulia. Spazio35, lo spazio culturale in via Percoto 6 nel quartiere Borgo Stazione di Udine, sarà teatro di Territori e Quartieri, nuovo format e prosecuzione della serie di attività dedicate alla divulgazione culturale, all’aggregazione sociale ed alla conoscenza della nostra città che lo scorso marzo aveva visto protagonisti in Istruzioni per l’uso: elezioni regionali e comunali tre docenti delle Università di Udine e Trieste.

Il 18 maggio alle 18.30 Elio Varutti e Giorgio Stella apriranno questa serie di incontri portando nella sala polifunzionale di Spazio35 Storie di quartiere: da Borgo Stazione a San Rocco una raccolta di testimonianze, fotografie e racconti che da fine ‘800 ai giorni nostri raccontano l’evoluzione di Borgo Stazione e San Rocco, due quartieri analizzati dagli autori attraverso interviste agli abitanti e ricerche storiche. L’evento è pensato affinché il pubblico sia parte integrante della serata: chiunque potrà arricchire l’incontro con le proprie storie, ricordi o attuali vissuti per contribuire al tessuto di memorie che costruisce la comunità cittadina. I partecipanti e non, potranno scrivere ai profili social di Associazione Constraint e Spazio35, oppure inviare una email a info@constraintudine.it per condividere le proprie testimonianze.

Il 25 maggio sempre alle 18.30 sarà la volta di Rigenerazione Urbana e urbanistica: da Borgo Stazione alle città nel mondo co-organizzato con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) della Provincia di Udine. Il sociologo Lorenzo De Vidovich dialogherà con l’architetto Nicola Vazzoler su quali possibilità e quali esempi di sviluppo sociale e urbanistico possono avere alcune aree delle città del mondo con particolare attenzione al mantenimento dell’identità ed alla tutela delle caratteristiche socio-culturali del luogo.

Infine, il 30 maggio alle 18.30 l’illustratore Luigino Peressini ed il musicista Vanni Floreani ci trasporteranno in Storie reali ed immaginate di un Medioevo in Friuli dove tra hospitali, apparizioni lunari e pellegrini scopriremo luoghi e vicende del Medioevo in Friuli Venezia Giulia. Le proiezioni delle illustrazioni del libro Il cammino di Julio Candido di cui Luigino Peressini è autore e illustratore, faranno da mappa del viaggio che Vanni Floreani musicherà dal vivo con strumenti dell’epoca. A completare il racconto l’esposizione delle mappe di comunità realizzate da Peressini per raccontare altri avvenimenti parte della storia del nostro territorio come la Zobia Grassa del 1511.

I primi due incontri di Territori e Quartieri prevedono il riconoscimento di 2 CFU (ad evento) per gli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) della Provincia di Udine.

Il 30 maggio sarà anche la data di conclusione delle iscrizioni all’L’Atelier en français laboratorio di immersione nella lingua francese dedicato a ragazze e ragazzi piccoli e grandi, curiosi di scoprire o approfondire la lingua di Molière, frutto della collaborazione tra Associazione Constraint e la scuola di francese Solo Francese. Per restare aggiornati su tutte le iniziative che si terranno a Spazio35 potete seguire i canali social di Spazio35 o iscrivervi alla newsletter tramite il sito www.spazio35udine.it.