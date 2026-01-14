Piccolipalchi: Nel fine settimana appuntamenti a San Vito al Tagliamento e Muggia

Doppio appuntamento questo fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia promossa in collaborazione con i Comuni aderenti e il sostegno della Fondazione Friuli.

Si comincia sabato 17 gennaio all’Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento con Onde, opera per bambini da 1 a 3 anni con voci e strumenti dal vivo co-prodotta dalla compagnia lucana Petra con l’Associazione Albero e l’Orchestra Senzaspine. Ispirato al celebre albo illustrato L’Onda di Suzy Lee, lo spettacolo nasce da un percorso di ricerca musicale e pedagogica dedicato alla primissima infanzia e propone un’opera sensoriale che oltre all’udito coinvolge anche la vista, il tatto e il movimento. Sono previste due repliche, alle ore 11 e alle 16, entrambe già sold out. È possibile mettersi in lista d’attesa contattando l’ERT al numero 0432/224246.

Domenica 18 gennaio, invece, il Teatro Verdi di Muggia ospiterà alle 17.30 Le stagioni di pallina, storico allestimento del Teatro all’Improvviso di Mantova dedicato ai bambini dai 3 anni. Lo spettacolo è un inno alla fantasia e alla scoperta del colore, un viaggio sensoriale che trascina bambini e adulti in un gioco da vivere insieme. Andato in scena per la prima volta nel 2002, Le stagioni di pallina è un piccolo capolavoro di teatro visuale e narrazione diventato ormai un classico del teatro per l’infanzia.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Per ulteriori informazioni, approfondimenti sugli spettacoli e per conoscere tutti gli appuntamenti di teatro per i bambini e le famiglie visitare il sito ertfvg.it.