Pierino e il lupo inaugura la Stagione musicale del Teatro Bon con la FVG Orchestra e Paolo Valerio

Dopo il successo della “prima” della prosa con la Banda Osiris, ora è il momento della musica che inizia lunedì 27 novembre presso il Teatro Luigi Bon (Tavagnacco Ud) alle ore 20.45. Protagonisti saranno la FVG Orchestra, diretta da Vito Clemente, e la voce recitante di Paolo Valerio. Un’esilarante successione di musiche ispirate al mondo degli animali, esseri che spesso ci sono più vicini degli stessi esseri umani e su cui grandissimi compositori hanno preso spunto per descriver la nostra vita e i nostri rapporti. Il programma, veramente divertente, prevede la pirotecnica Ouverture de La Gazza Ladra di Rossini, in cui la gazza determina il destino dei protagonisti di questa opera, spartito che mette a dura prova le qualità tecniche dei singoli strumentisti dell’orchestra. Poi uno spartito non molto eseguito come “Il bue sul tetto” di Milhaud, definito nel sottotitolo «fantasia cinematografica su arie sud-americane», è un divertimento gaio e leggero basato su melodie popolari brasiliane, condite con gusto politonale. Un vero scoppiettio di colori quindi, a cui non poteva mancare il celeberrimo Pierino e il lupo di Prokofiev interpretato dal bravissimo attore Paolo Valerio, direttore artistico del Rossetti di Trieste.

Pierino è sicuramente la favola musicale più famosa, una musica che affascina ed educa i più giovani, ma viene apprezzata sempre anche da un pubblico adulto per la sua bellezza dei temi musicali oltre che per l’ironia e l’arguzia degli abbinamenti tra strumenti ed animali. La voce di Paolo Valerio, regista ed attore di caratura internazionale, abbinata alla fine musicalità del direttore Vito Clemente, musicista che ha diretto in tutto il mondo repertorio sinfonico ed operistico creeranno un’atmosfera piena di ritmo ed energia degna, che non mancherà di stupire. Il concerto sostenuto dalla Regione FVG e dal Mic vedrà una speciale attenzione verso i giovani che desiderino avvicinarsi a questo magnifico mondo musicale, i giovani fino ai 18 anni avranno un biglietto di 2 euro e un accompagnatore di 5 euro. I ragazzi maggiorenni frequentanti attività artistiche fino ai 25 anni avranno riservato un biglietto di 5 euro.