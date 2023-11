Tiepolo in Europa. Convegno Sabato 2 dicembre a Udine, Palazzo Antonini Belgrado

Un incontro inedito dedicato ai Tiepolo e al Settecento con studiosi e ospiti illustri, come Pierre Curie direttore del Musée Jacquemart-André di Parigi, per la prima volta a Udine Sabato 2 dicembre, ore 9.30

Palazzo Antonini Belgrado, Salone del Quaglio Udine, piazza Patriarcato, 3. Al centro dell’incontro gli splendidi e poco noti affreschi di Giambattista Tiepolo custoditi nel museo parigino. Con Curie dialogheranno altri ospiti prestigiosi: Catherine Goguel, Sergio Marinelli, Giancarla Cilmi, Alessandro Quinzi. Maria Paola Frattolin, in collegamento diretto con Würzburg, presenterà con Damian Dombrowski l’immensa e spettacolare volta affrescata da Giambattista Tiepolo della Residenz dei Principi Vescovi.

Programma degli interventi:

Mario Anzil, Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Maria Paola Frattolin, Accademia di Belle Arti, Udine

Damian Dombrowski, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg

Catherine Goguel, Département des Arts Graphiques, Musée du Louvre, Parigi

Pierre Curie, Musée Jacquemart-André, Parigi

Giancarla Cilmi Musée Jacquemart-André, Parigi

Sergio Marinelli, Università Ca’ Foscari, Venezia

Alessandro Quinzi, Musei Provinciali, Gorizia

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.