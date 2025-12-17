Piove sul bagnato

Già, come se fosse stato necessario infliggere alla popolazione di Gaza un’ulteriore sofferenza. Non bastavano i bombardamenti incessanti nonostante la famosa tregua che manifestava i suoi limiti fin dalla sua nascita. Non bastano le imposizioni da parte di Israele mirate a bloccare gli aiuti con migliaia di camion pieni di tutto ciò che sarebbe necessario ad almeno lenire le immense sofferenze del popolo palestinese. Non era sufficiente il tiro al bersaglio dei soldati dell’IDF (forze di “difesa” israeliane) su ognuno che si azzardi ad oltrepassare quella famosa linea gialla il cui limite non si capisce bene dove sia, visto che a segnalarlo ci sono solo alcuni blocchi di cemento di quel colore però lontani l’uno dall’altro e che sembrano messi apposta per invitare coloro che, praticamente tutti, non possono capire quale sia la linea che li congiunge e ad oltrepassarla. Ora da Tel Aviv ci informano che i suoi soldati non si ritireranno e quello sarà il confine definitivo tra Israele e Gaza e inoltre, come annunciato in precedenza, la ricostruzione avverrà solo a est di quel limite. Erano questi gli accordi? Israele non doveva ritirarsi almeno fino alle frontiere esistenti? La fase due non doveva cominciare appena Hamas e le altre milizie di Gaza avessero consegnato tutti gli ostaggi vivi e morti? Bene, ne rimane solo uno morto e sepolto sotto una montagna di macerie e non si sa nemmeno esattamente dove. Viene quasi da pensare (si sa che a pensare male…) che gli israeliani conoscano il luogo e il fatto che abbiano metodicamente boicottato la ricerca degli ostaggi fin dall’inizio, rappresenti solo una scusa per ostacolare l’inizio della fase 2. Una fase 2 di cui mancano non solo i dettagli, ma le stesse basi e che dunque non si comprende da dove potrebbe almeno iniziare. Immaginare poi l’inizio della seconda fase senza aver minimamente ottemperato quanto sancito da gli accordi della precedente appare complicato; è facile comprendere che anche una volta trovata e consegnata l’ultima salma, questa fase non potrà vedere la luce come nelle migliori tradizioni delle promesse israeliane e statunitensi. Ma per rimanere a noi e alla realtà quotidiana della Striscia senza immergerci in un inestricabile futuro, non è la questione militare che preoccupa di più in questo momento; è bastato poco, una pioggia più insistente e corposa del solito, in effetti una specie di uragano, a mettere in ginocchio anche quel poco di ripari che nei mesi scorsi i palestinesi erano riusciti a mettere in piedi. Niente di che sia chiaro, ma nel migliore dei casi un’accozzaglia confusa di tende raffazzonate alla meglio o piuttosto e più spesso di teli più o meno impermeabili intrecciati tra di loro che garantivano al massimo di ripararsi in situazioni meteorologiche normali. Certamente non sufficienti a mettersi al sicuro dal freddo e dalla pioggia che in questo inizio di inverno si sono fatti sentire in modo pesante. Non abbastanza per evitare che il diluvio che si è scatenato la scorsa settimana trasformasse il terreno in cui questo ammasso di rifugi di emergenza si erano incastonati l’un l’altro, in un immenso lago con l’acqua che arrivava alle ginocchia e si infiltrava dappertutto rendendo inutilizzabile tutto ciò che i ripari contenevano. Sembra che alla tragedia si aggiunga tragedia e che la pietà abbia altro da fare o si sia girata da un’altra parte. Naturalmente quanto in questo contesto è maggiormente necessario, tende nuove, containers, prefabbricati che potrebbero davvero rappresentare una svolta e concedere una protezione decente alle centinaia di migliaia di esseri umani che più passa il tempo e meno consideriamo tali sarebbero disponibili; tutto materiale che in buone quantità già si trova al confine di Raffah, valico che secondo gli accordi avrebbe dovuto essere immediatamente aperto in seguito alla firma della tregua, ma che gli israeliani hanno mantenuto sigillato lasciando aperte solo altre frontiere controllate da Israele da entrambe le parti. Seicento al giorno, dovevano essere i camion in entrata a Gaza e che avrebbero dovuto portare ogni sorta di beni appena indispensabili per alleviare le sofferenze dei gazawi; non ne entrano nemmeno un terzo e spesso con generi non di emergenza o prima necessità, ma contenenti beni effimeri e spesso destinati al commercio dove si trovano a prezzi esorbitati. Provate voi ad immaginare di stare sotto una pioggia incessante, con l’acqua che entra nella tenda e impregna tutto ciò che contiene; materassi, coperte, quel poco di cibo conquistato con estrema fatica e mai sufficiente. Ecco, tutto questo diventa inutilizzabile; bambini, anziani, malati che non hanno nulla di asciutto con cui coprirsi ed inevitabilmente sviluppano malattie e non resistono. Ospedali, almeno quello che rimane di quelle strutture, strapieni, medicine con cui curarsi introvabili oppure anche quelle ad un prezzo che pochi possono permettersi lasciando i più al loro destino. Non si crepa solo di bombe ma anche di freddo, di malanni che in altre situazioni sarebbero curate con un’aspirina o poco più, di un’alimentazione così scarsa che ogni piccolo imprevisto della salute arriva come una condanna. Una folla di persone che non hanno alternative se non vivere (certo, esagerando perché questa non è vita) sotto quanto rimane dei palazzi, delle abitazioni ridotti a macerie quando non resi completamente in polvere. Ci sono migliaia di questi ripari di fortuna (sigh!!) che sono stati giudicati instabili e non resistenti alle piogge di questi giorni scorsi; alcuno di loro collassati a causa delle infiltrazioni che hanno minato quella stabilità precaria causata dalle bombe. Ma qual è l’alternativa?

E come si possono considerare le “politiche” del governo d Netanyahu se non naziste? Non va bene il termine nazista perché raffigura una situazione ben specifica? Bene, definiamole allora più in generale fasciste, fenomeno più ampio, ricordando che i nazisti presero spunto per la loro follia proprio dal fascismo.

Ne prendano atto anche quei bontemponi che invece di condannare i veri colpevoli (ritenuti tali da quei tribunali internazionali di cui ci si ricorda solo quando conviene) di queste nefandezze propongono leggi che colpevolizzerebbero coloro che questo scempio condannano. Sedicenti politici che sembra pensino e prendano decisioni sotto l’effetto dell’LSD, che vorrebbero zittire le voci che condannano il governo di Israele e non gli ebrei in quanto tali. Personaggi che non si accontenterebbero di ridurre al silenzio la critica e il libero pensiero, ma vorrebbero sbattere in galera coloro che li professano. Che vorrebbero ridurre i docenti a delatori, accusatori di coloro che tra gli studenti riescono a distinguere tra il bene e il male. Gente che si professa di sinistra. Gente che ci ha rappresentato nei governi di quella parte politica, perlomeno in teoria, che alla libertà e al diritto dovrebbe rivolgersi. D’alta parte, nomen-omen; Del(i)Rio.

Ci sarebbe da chiedersi come questi personaggi riescano a produrre idee del genere, ma poi ci si accorge che di malanni ne hanno già fatti quando ci governavano e allora uno pensa che non rimanga che rassegnarsi; invece no, rassegnarsi sarebbe dichiarare la sconfitta mentre c’è un enorme bisogno di ripulire la politica dalla muffa che l’avvolge, da quell’maleodorante odore che generalmente emana e dunque di continuare ad opporci, a solidarizzare con coloro che subiscono e condannare i crimini e coloro che li commettono. C’è sempre più necessità di farsi sentire, di dissentire e di sfidare chi vorrebbe ridurre al silenzio chi ancora fa sentire a sua voce e non si inchina di fronte a chi pretende di zittirci. Di sbattere in faccia a questi modesti personaggi quella realtà che pretendono di mistificare e di ignorare. Appunto, ignoranti sono loro ed è bene che glielo facciamo sentire forte e chiaro.

Docbrino