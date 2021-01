“Plastica, bioplastica, riplastica o noplastica” in un webinar del Cnr

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Plastica, bioplastica, riplastica o NoPlastica” è il tema del webinar in programma giovedì, 14 gennaio, dalle ore 15.00 alle 17.30 sulla piattaforma biovoices-platform.eu per iniziativa del Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR).

Il seminario on line si propone di condividere e discutere le diverse possibilità di fruizione di soluzioni sostenibili e innovative che coinvolgono l’uso delle plastiche e guidare la transizione verso una produzione, un consumo e un ciclo virtuoso di recupero, unito ad uno stile di vita più sostenibile. Inoltre, il webinar costituirà un momento di scambio di conoscenze basate sull’evidenza fra le diverse istituzioni operative che lavorano in prima linea nel settore, i ricercatori, gli imprenditori e gli esperti rispetto alle strategie e alle prassi attuative.

Il dibattito è focalizzato su quattro percorsi orientati ad affrontare questioni fondamentali quali: prevenzione e riduzione al minimo delle materie plastiche (fossili o biobased); riciclo e riutilizzo delle materie plastiche fossili; compostaggio della plastica bio-based; ed infine riciclo e riutilizzo della plastica bio-based.