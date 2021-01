Capozzella (M5s): “EDR (Enti di decentramento regionale) si confermano privi di contenuto”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il timore lo avevamo fin dall'inizio, tanto che avevamo votato contro quella riforma frettolosa e pasticciata, e oggi ne abbiamo la conferma leggendo articoli di stampa. Gli Enti di decentramento regionale sono ancora una scatola vuota”. Lo sottolinea il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. “Le Uti non piacevano nemmeno a noi ma la strada da percorrere non era certo quella tracciata dal centrodestra, smanioso di tornare a quelle province elettive che, fin dall'inizio della legislatura, sono state una vera e propria ossessione di Fedriga e Roberti” aggiunge l'esponente pentastellato. “Quella che doveva essere una delle riforme principali di questa Giunta, si sta dimostrando povera di contenuto, come peraltro ampiamente prevedibile – conclude Capozzella –. E la prospettiva di una moltiplicazione di poltrone e di costi, che rimane sempre sullo sfondo, di certo non la qualifica. Fare e disfare non porta a nulla, ma in compenso si continuano a gettare dalla finestra i soldi dei contribuenti”.