Politica economica e società, David Levine all’Università di Udine

Fra i massimi studiosi internazionali delle relazioni tra meccanismi sociali e politica economica, David Levine, sarà all’Università di Udine giovedì 11 aprile. L’incontro si terrà nell’aula “Strassoldo” del polo economico giuridico (via Tomadini 30/a) con inizio alle 14.30. Levine insegna alla Royal Holloway University di Londra e alla Washington Univeristy in St. Louis. Il seminario, intitolato “Social mechanisms and political economy”, è in lingua inglese. Introdurrà Francesca Busetto, coordinatrice dei corsi di studio in Economia e commercio e in Economics-Scienze economiche che hanno organizzato l’incontro. L’iniziativa rientra nelle attività previste dal Piano strategico del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.

David Levine è Leverhulme International Professor presso la Royal Holloway University di Londra e John H. Biggs Distinguished Professor Emeritus presso la Washington Univeristy di St. Louis. È stato professore di economia all’University della California di Los Angeles (Ucla) e allo European University Institute. È autore di numerosi articoli in riviste scientifiche internazionali su temi di teoria dei giochi e di teoria economica. Fra i molti libri che ha pubblicato si segnala “Against intellectual monopoly”, scritto con Michele Boldrin (Cambridge University Press, 2008, in Italia pubblicato da Laterza). Ha ricoperto o ricopre incarichi editoriali in numerose riviste internazionali ed è fellow di importanti società scientifiche, fra cui l’Econometric Society e la Society for the Advancement of Economic Theory.

Il seminario sarà incentrato sul nuovo libro di Levine, “Social mechanisms and political economy”. Scritto in collaborazione con Andrea Mattozzi e Salvatore Modica è disponibile online su licenza Creative Commons. Il sottotitolo, «When lobbyist succeed, polsters fail and populists win», sintetizza i temi trattati, ricordando che la metodologia utilizzata è mutuata dalla teoria dei giochi e dalla teoria economica.