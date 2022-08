Politiche 2022: 18enni al voto anche per il Senato

Il prossimo 25 settembre i 18enni italiani – residenti in Patria e all’estero – saranno chiamati al voto per la prima volta anche per il rinnovo dei componenti del Senato della Repubblica. Chi alla data delle elezioni politiche avrà compiuto la maggiore età potrà, dunque, esercitare il diritto di elettorato attivo per il Senato, alla luce della modifica apportata all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età.