Parto difficile e sofferto: alla luce la lista del Pd per la corsa elettorale del 25 settembre

E' un ferragosto che molti non dimenticheranno in casa Dem, ad iniziare dal segretario nazionale Enrico Letta sul quale grava tutto il peso delle scelte relative alle liste elettorali di questa folle corsa estiva alle urne. Un giusto corollario alla legislatura più demenziale di sempre che ci ha regalato ogni genere di vertigine e nausea. Grazie principalmente al M5s che ha davvero sparigliato le carte, arrivando a segare il ramo dove si erano precariamente appollaiati loro stessi. Ma tornando al Pd, è stato il primo dei partiti a rendere note le candidature pur dopo una giornata di Direzione nazionale con molteplici rinvii e nervosismi vari, culminati nella stesura di liste che, come era nell'ordine delle cose, accontentano pochi e scontentano tanti. Del resto con la riduzione di un terzo dei parlamentari era prevedibile anzi scontato, che non ci fossero cadreghe per tutti soprattutto perchè, la peggiore legge elettorale del mondo non consente una competizione alla pari fra i candidati, ma posizioni papabile, posizioni in forse e posizioni assolutamente di bandiera. E si sa, ad immolarsi, per il semplice bene del partito non è da tutti. Così come nel girotondo giocoso dove alla fine della musica ci si doveva sedere, ma con meno sedie dei presenti, a rimanere in piedi sono stati in molti. Vediamo quindi queste liste. Partiamo proprio dal segretario nazionale dem - che correrà da capolista alla Camera in Lombardia e Veneto – e che ha spiegato che: «era impossibile ricandidare tutti». Letteralmente ha scritto: «Ho chiesto sacrifici, ma non ho fatto tutto da solo come 4 anni fa. Volevo ricandidare tutti gli uscenti ma era impossibile, quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: 'faccio tutto da solo'. Potevo imporre i miei ma ho cercato di comporre un equilibrio, perché il partito è comunità». In sostanza rivendica una collegialità nelle scelte che però è mal digerita da molti degli orfani di candidatura. Primo fra tutti Luca Lotti, già nel cerchio magico di Matteo Renzi al quale non è bastato non seguire il suo ex mentore per restare in campo. Ma sono molti gli uscenti che non hanno trovato posto, alcuni hanno deciso di rimanere silenti, altri di commentare speso in maniera rumorosa. Fra quelli che invece entrano c'è l’economista Carlo Cottarelli, candidato con +Europa, che sarà capolista al Senato a Milano e il virologo Andrea Crisanti capolista nella circoscrizione Europa, quella degli Italiani all’estero. In collegi sicuri ed eleggibili anche cinque under 35: Caterina Cerroni (Lazio), Michele Fina (Lombardia), Paolo Romano (Lombardia), Marco Sarracino (Campania), Rachele Scarpa (Veneto). In "quota Letta" anche la Schlein. Tra i nomi dei candidati le conferme di alcuni big: da Dario Franceschini a Francesco Boccia, passando per Giuseppe Provenzano. Nel lungo elenco anche Michela Di Biase, moglie di Franceschini, Piero Fassino, Laura Boldrini e Pier Ferdinando Casini. Nomi discussi che già alimentano polemiche accese all’interno del partito che guida la coalizione di centro sinistra.