Emergenza idrica. Capozzella M5s: “Aprire scarichi di fondo degli invasi sul Meduna”

“L’assessore Zannier autorizzi l’apertura degli scarichi di fondo degli invasi di Ca’ Zul Ca’ Selva e Ponte Racli”. Lo chiede il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella, per fare fronte alla crisi idrica e garantire l’irrigazione in agricoltura nell’asta del Meduna. “Lo scarico di fondo fa sì che l’acqua di scarico delle dighe, attraverso l’alveo del Meduna, giunga a ponte Maraldi, dove sono ubicate le opere di presa del Consorzio Cellina Meduna” spiega l’esponente pentastellato. “La situazione è estremamente delicata e necessita di soluzioni radicali – conclude Capozzella -. Con l’apertura degli scarichi di fondo si permetterebbe agli agricoltori di irrigare e salvare tutte le colture in questo periodo di grave sofferenza”.