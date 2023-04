Polizia Locale del Comune di Udine ha completato gli accertamenti di polizia giudiziaria relativamente a tre interventi

Nel primo caso, a seguito di un borseggio avvenuto all’esterno della stazione ferroviaria, ove un giovane sottraeva il portafogli dalla borsetta di una signora anziana residente in Città che attendeva l’autobus per far rientro a casa, veniva svolta un’ attività di indagine da parte del nucleo di polizia giudiziaria attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza che consentiva di ricostruire i movimenti di un 33enne italiano residente fuori Regione, il quale, dopo aver pernottato in un Hotel della Città, faceva “il colpo” per poi precipitosamente salire sul primo treno disponibile ed allontanarsi; ulteriori riscontri acquisiti nell’albergo cittadino ove il soggetto aveva abbandonato alcuni capi di vestiario ed una perquisizione al domicilio disposta dalla A.G. consentivano di acquisire ulteriori elementi a conferma dell’identificazione del responsabile, indagato per il reato di furto pluriaggravato dalla destrezza e dall’aver commesso il fatto in danno di persona anziana; parte della somma sottratta poteva essere recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Un secondo episodio avveniva nei giorni scorsi ove una pattuglia del nucleo pronto intervento e viabilità della Polizia Locale di Udine interveniva presso un esercizio commerciale posto nelle adiacenze del

Terminal studenti di piazzale Rita Levi Montalcini ove un 24enne straniero residente fuori Provincia veniva sorpreso dal personale di servizio nel tentativo di sottrarre quattro capi di vestiario; veniva accertato che il giovane entrava nel camerino di prova con detti capi di vestiario che però introduceva nel proprio zaino dopo aver divelto un appendino dalla parete e con questo forzato le placche antitaccheggio di cui i capi di vestiario erano muniti. I titolari, insospettitisi dagli insoliti rumori provenienti dal camerino e dal “rigonfiamento” dello zaino del cliente, riuscivano a convincerlo a non allontanarsi dal negozio; con il supporto del personale del nucleo di polizia giudiziaria si procedeva all’identificazione del soggetto ed alla restituzione dei vestiti al personale del negozio; il predetto veniva deferito alla A.G. per il reato di tentato di furto aggravato nonchè per l’ulteriore reato di inottemperanza al “foglio di via” dal territorio comunale comminatogli pochi giorni prima con Provvedimento del sig. Questore di Udine.

Infine, su segnalazione di una signora anziana residente in Città, che dopo aver fatto la spesa in un supermercato del centro cittadino si accorgeva di aver smarrito il portafogli contenente quasi €400,00, personale del nucleo di p.g. del Comando poteva visionare immediatamente le telecamere interne al negozio e di quelle esterne tanto da individuare una seconda persona che aveva raccolto il portafogli e procedere alla restituzione dello stesso,compresa l’intera somma di denaro, alla legittima proprietaria.-