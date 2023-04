Sanità: Rojc (Pd), Riccardi continua battage pubblicitario

“Proprio nulla è cambiato, anche il battage pubblicitario di Riccardi e dei direttori che ha nominato continua imperterrito. Come prima, i problemi non si risolvono: si enunciano, si elencano, si deprecano, si dice quanto è difficile risolverli e come la responsabilità sia sempre da cercare altrove. Se bisogna andare a Roma, stavolta la Giunta Fedriga ha il Governo amico da tirare per la giacchetta, ma forse c’è poco da aspettarsi da un ministro Schillaci che programma la riduzione della spesa sanitaria e che non mette nulla sul fronte del personale, né per i rinnovi dei contratti né per un piano straordinario di assunzioni. Andranno d’accordissimo sulla visione della sanità privata ma intanto buchi e contraddizioni sono tutti nel Documento di Economia e Finanza”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito a quanto espresso dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi il quale, per affrontare le criticità della sanità regionale, ha detto che bisogna portare i problemi “a un livello di discussione più alto possibile”, cioè a Roma.